Die erste deutsche Team Fordzilla Academy findet am 14. und 15. Juni 2021 statt, auf dem Programm stehen ein spannender Workshop und ein Racing Cup-Livestream- Gaming-Profis von Team Fordzilla und PietSmiet sowie der E-Sport-Experte René Buttler versorgen die Community mit Tipps für Sim Racing- Bei dem Team Fordzilla Academy Cup Tryout können sich Fans aus der Community für die Teilnahme am Academy Cup qualifizierenKöln (ots) - Das Team Fordzilla lädt die Gaming-Community am 14. und 15. Juni zur ersten deutschen Team Fordzilla Academy ein. In Form eines Workshops erhalten die Fans von Sim-Racing die Möglichkeit, das Handwerk von den Profis zu lernen.Tatkräftige Unterstützung bekommt das Team Fordzilla dabei von Peter Smit (@PietSmiet) sowie von René Buttler, die als passionierte Rennspiel-Experten im Rahmen des Workshops gemeinsam mit Angelo, Felix, Joel und Sören vom Team Fordzilla ihre besten Tipps und Tricks mit der Community teilen. Peter wird den 90-minütigen Academy Workshop moderieren, der am Montag, dem 14. Juni um 16.00 Uhr beginnt. Für eine Teilnahme können alle Interessierte ganz einfach folgenden Zoom-Link nutzen: TFz Academy Workshop (https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-iprjopHdIK-gOiL0RtZvh_xf5EmZqU).Das Erlernte kann im darauffolgenden Academy Cup Tryout um 19.00 Uhr auf dem Twitch-Kanal von PietSmiet angewendet werden: Pietsmiet Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/pietsmiet/).Zwanzig Teilnehmer aus der Community werden im Vorfeld ausgelost und treten im TFz-gebrandeten Rennwagen im Spiel "F1" (Formel-1) gegeneinander an. Die zwölf Schnellsten qualifizieren sich für den großen Team Fordzilla Academy Cup am Dienstag, den 15. Juni ab 18.00 Uhr, der ebenfalls live auf Twitch bei PietSmiet gestreamt wird.Auf drei festgelegten Strecken beweisen die Zweier-Teams ihr Können. Als Preise winken dem schnellsten Fahrer des Academy Cups ein BenQ-Monitor und dem Zweitplatzierten ein TFz- Merchandise Paket. Während des Livestreams wird außerdem weiteres TFz-Merchandise an die Community verlost. Alle Informationen und Ankündigungen zur Team Fordzilla Academy sind unter dem Hashtag TFzAcademy zu finden.Team FordzillaIm Jahr 2019 gründete Ford das E-Sport-Team Fordzilla mit Mannschaften in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien, bestehend aus handverlesenen Rennfahrern. Neben der Teilnahme an regionalen und europäischen Sim-Rennen war das Team Fordzilla 2020 außerdem auch Initiator des internationalen Fordzilla Cup-Wettbewerbs. Mit der Team Fordzilla Academy Masterclass Serie sollen Anfänger und junge Talente im Racing-E-Sport gefördert werden. Updates zu den Aktivitäten des Teams erhalten Sie auf Twitter (@TeamFordzilla), Instagram (@teamfordzilla) und Twitch (@TeamFordzilla).Die Eckdaten im ÜberblickTFz Academy Workshop 14. Juni 2021 16:00 - 17:30 Uhr (TFz Academy Workshop (https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-iprjopHdIK-gOiL0RtZvh_xf5EmZqU))TFz Academy Tryout 14. Juni 2021 19:00 - 21:00 Uhr (Pietsmiet Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/pietsmiet/))TFz Academy Cup 15. Juni 2021 ab 18:00 Uhr (Pietsmiet Twitch-Kanal (https://www.twitch.tv/pietsmiet/))Weitere Information zu Team Fordzilla finden Sie auf: https://teamfordzilla.com/.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.