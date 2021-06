München (ots) - TÜV SÜD Division Mobility und SAE International kooperieren bei der Weiterbildung für Cybersecurity im Automotive-Bereich. Dies ist bereits die zweite größere Zusammenarbeit zwischen dem US-amerikanischen Verband der Automobilingenieure und TÜV SÜD Division Mobility nach der Gründung der International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS) im April 2019.Mit der zunehmenden Vernetzung und Automatisierung von Fahrzeugen ist Cybersecurity zu einer Kernanforderung in der Automobilindustrie geworden. In Kooperation mit SAE International bietet die TÜV SÜD Division Mobility deshalb die Weiterbildung "Automotive Cybersecurity Foundation" nach ISO / SAE 21434 an. Das Seminar vermittelt das erforderliche Basiswissen zur Abwehr von Cyberrisiken für alle Personen, die im Umfeld Automotive Cybersecurity, -Management, -Engineering und -Audits tätig sind."Die Automobilindustrie muss die neuen Regulierungen rund um Cybersecurity verbindlich einhalten und die entsprechenden Anforderungen bereits in der Entwicklung verstehen und berücksichtigen. Ein tiefes Verständnis zu den Regularien ist dafür die erforderliche Basis. Dieses Training ist der erste Schritt zum Einstieg in den Konformitätsprozess", sagt Alexander Kraus, Senior Vice President, Division Mobility TÜV SÜD and Executive Chair of International Alliance for Mobility Testing and Standardization (IAMTS)."Diese neuen Normen und Vorschriften sind entscheidend für die Sicherung des Fahrzeuglebenszyklus und der Lieferkette, und es ist wichtig, dass die Zulieferer ihre Grundlagen verstehen und wissen, wie sie sie praktisch anwenden können", erklärt John Tintinalli, Director of Innovation & Business Development SAE International."Vertrauen in Fahrzeuge setzt voraus, dass Cybersecurity eine wesentliche Rolle im Fahrzeuglebenszyklus spielt. Unsere Partnerschaft mit SAE ermöglicht es uns, unseren Kunden ein hochwertiges Training anzubieten, das vom neuesten Stand der Technik und der Erfahrung aus Beratung und Audit profitiert", sagt Jörg Schemat, CEO der TÜV SÜD Akademie.Regularien und Standards für Automotive CybersecurityDie Weiterbildung zeigt den Zusammenhang und die Anforderungen der Gesetze, Regularien und Standards mit Schwerpunkt auf die Regularien der UNECE WP 29 und des ISO / SAE 21434 auf. Damit erhalten die Teilnehmenden die erforderlichen Grundkenntnisse, um den anstehenden gesetzlichen Verpflichtungen zur Automotive Cybersecurity zu genügen. Dies schafft einen wesentlichen Beitrag zur Absicherung der Fahrzeuge und Komponenten und zur erfolgreichen Homologation von Serienfahrzeugen. Die Trainer sind Fachdozenten des TÜV SÜD.Das zweitägige Seminar ist als Online- und Präsenzveranstaltung buchbar und wird mit einer Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie abgeschlossen. Eine Zugangsvoraussetzung ist nicht erforderlich. Das Training wird in deutscher Sprache durchgeführt, die Schulungsunterlagen sind in englischer Sprache. Weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten zu den aktuellen Kursterminen sind hier verfügbar: www.tuvsud.com/akademie/automotive-cyber-security.Über SAE InternationalSAE International ist eine globale Vereinigung, die sich für die Förderung von Wissen und Lösungen im Bereich Mobilität zum Wohle der Menschheit einsetzt. Durch das Engagement von fast 200.000 Ingenieuren, technischen Experten und Freiwilligen verbindet und schult SAE Mobilitätsexperten, um sichere, saubere und zugängliche Mobilitätslösungen zu ermöglichen. SAE fördert lebenslanges Lernen für Mobilitätsingenieure, setzt die Standards für die Industrietechnik und engagiert sich für eine bessere Welt durch die Arbeit der SAE Foundation mit preisgekrönten Programmen wie A World In Motion® und die Collegiate Design Series. Mehr unter www.sae.org.Pressekontakt:Sabine KrömerTÜV SÜD AGUnternehmenskommunikationWestendstr. 199, 80686 MünchenTel.+49 (0) 89 / 57 91 - 29 35Fax+49 (0) 89 / 57 91 - 22 69E-Mail: sabine.kroemer@tuvsud.comInternet www.tuvsud.com/deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38406/4937136