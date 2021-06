PayPal - Breakout-Chance in der Aktie des Zahlungsdienstleisters!

Breakout Trading-Strategie

Rückblick: PayPal betreibt ein Online-Bezahlsystem. Der Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch Geld versenden. Nachdem die Aktie im Februar auf ihr Allzeithoch zog, folgte wie bei vielen anderen Tech-Aktien auch, die Korrekturbewegung, welche die Kurse unter den 50er EMA führte.

Meinung: Mit der Pandemie hat sich die Nutzung von kontaktlosen Bezahlverfahren, Giro- und Kreditkarten sowie mobilem Zahlen per Smartphone beschleunigt. Die Hygienemaßnahmen trugen zu einer Entwöhnung von Barzahlungen bei. Von diesem geänderten Bezahlverhalten profitiert auch PayPal. Die Aktie konnte zwischenzeitlich bereits wieder höhere Tiefs generiert. Aktuell bewegen sich die Kurse in einer engen Range über den gleitenden Durchschnitten EMA-50 und EMA-20. Die Chancen stehen gut, dass die nächste Bewegung die Aktie auch auf ein höheres Hoch und in Folge wieder an das Allzeithoch heran führt.

Setup: Bei einem Breakout aus der Range würde sich der Long-Einstieg in die Aktie des Zahlungsdienstleisters anbieten. Der Trade ließe sich danach eng unter dem letzten Tiefpunkt, unter den gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50 absichern. Ein Bruch nach unten würde das Bild deutlich eintrüben.



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PYPL



