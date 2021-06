Viele Analysten sind sich einig, dass wir aufgrund der jüngsten Entwicklungen sowie Fortschritte in den Bereichen Internet of Things und Künstliche Intelligenz vor einem Chip-Superzyklus stehen könnten. DER AKTIONÄR verrät, weshalb AMD ein klarer Favorit dieser Entwicklung sein wird.Der aktuelle Chipmangel hat insbesondere eines offengelegt: Prozessoren sind längst nicht mehr nur in Computern, Servern oder Konsolen zu finden, sondern werden mittlerweile viel breiter eingesetzt, wie Grafikchips für ...

