NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UPS nach Prognosen für das Jahr 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 US-Dollar belassen. Der Mittelwert der in Aussicht gestellten operativen Marge (Ebit) liege über der gegenwärtigen Konsensschätzung, schrieb Analyst Jordan Alliger in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Auch scheine der Logistikkonzern die Kosten unter Kontrolle zu haben. Zur vom Unternehmen erwarteten Profitabilität der einzelnen Segmente gebe es allerdings keine Details./bek/ajx



ISIN: US9113121068

