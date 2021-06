Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Anleger an der Wall Street präsentierten sich gestern zurückhaltend. Viele warten auf den "Super-Donnerstag". Morgen werden die US-Verbraucherpreise veröffentlicht und die EZB berät über ihre Geldpolitik. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Gold, Clover Health, Wendy's, Palantir, Coinbase, Iron Mountain, American Water Works, Nvidia und Tal Education. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.