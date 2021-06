FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von S&T haben sich am Mittwoch mit Kursgewinnen von knapp fünfeinhalb Prozent auf 20,78 Euro an die SDax -Spitze gesetzt. Sie machten so auch die Verluste der vergangenen Tage wett.

Als Kurstreiber für den IT-Dienstleister erwies sich die Nachricht, dass Unternehmenschef Hannes Niederhauser 5000 Aktien zu einem Stückpreis von 20,14 Euro gekauft hat. Zu Handelsbeginn hatten die Titel noch so niedrig wie seit knapp einem Monat nicht mehr notiert./gl/he