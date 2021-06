Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar geben Vertriebspartnern in 122 Ländern komplexe, fortschrittliche Technologielösungen an die Hand, um die Anforderungen an Cybersicherheit und Rechenzentren für die Arbeit von überall aus zu erfüllen und die digitalen Systeme für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis bereitzustellen.

Die Investitionen von Ingram Micro Inc. in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar innerhalb seiner globalen Organisation Advanced Solutions schaffen neue und innovative Geschäftsressourcen, Möglichkeiten, Dienstleistungen und Lösungen für IT-Vertriebspartner in mehr als 122 Ländern. Der Branchenführer modernisiert auch weiterhin seine Prozesse und Systeme, damit die Vertriebspartner davon profitieren und ein noch außergewöhnlicheres Kundenerlebnis bieten können.

"Unsere globale Organisation "Advanced Solutions" ermöglicht unseren Vertriebspartnern weiterhin einen klaren Vorteil in den Märkten, die sie lokal und global bedienen", sagt Paul Bay, Executive Vice President und President des Bereichs Global Technology Solutions bei Ingram Micro. "Wir investieren nach wie vor in Anbieter von Lösungen, Managed Services und Cloud-Dienstleistungen und unterstützen sie als Geschäftspartner, indem wir ihnen noch innovativere Möglichkeiten bieten, ihr Geschäft besser zu führen, Märkte schneller zu vergrößern und mehr für ihre Kunden zu tun. Des Weiteren haben wir es Technologieherstellern, Cloud- und Softwareunternehmen leichter gemacht, einen effizienten, schlagkräftigen Vertriebskanal mit verschiedenen Wegen zum globalen Markt zu haben."

Ingram Micros Advanced Solutions ist eine weltweite Organisation, die von acht weltweiten Centers of Excellence (COEs) und Tausenden von Spezialisten und Lösungsarchitekten in 122 Ländern gestützt wird. Das weltweite Geschäft kooperiert mit über 180 aufstrebenden und etablierten Vertriebspartnern und ist in den Regionen Asien-Pazifik (APAC), Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) tätig.

Die Organisation "Advanced Solutions" von Ingram Micro Tausenden von Vertriebspartnern aus dem Mittelstand und kleinen Unternehmen, eine Vielzahl von Technologielösungen anzubieten, darunter Technologien für künstliche Intelligenz, Cloud, Rechenzentrum, IoT, Sicherheit und UCaaS. Und die Organisation hat innerhalb der letzten 18 Monate wichtige Meilensteine erreicht, unter anderem:

Den Aufbau eines innovativen globalen Teams von Ingram Micro Financial Solutions, das dazu bereit ist, Wege zur Steigerung des Cashflows zu entwickeln, indem es Unternehmen die Möglichkeit gibt, Cloud- und Verbrauchslizenzen zusammen mit Technologieprodukten zu kaufen, um Technologie als Betriebsausgabe zu verbrauchen, sowie eine agile Kreditorganisation, die automatische Krediterhöhungen für treue Vertriebspartner von Ingram Micro gewährt.

Ein maßgeschneidertes Programm für neue und aufstrebende Hersteller oder Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Unternehmen, wie die neueste globale Ankündigung mit UiPath

Ein Rekordwachstum von nahezu 30 mit Cybersecurity-Lösungen von über 80 Anbietern und IT-Channel-Ökosystempartnern, darunter die wertvollsten Cybersecurity-Unternehmen der Branche, sowie innovative Softwarelösungen von Ingram Micro, die aktuell in EMEA getestet werden.

Die Erweiterung des Business Transformation Centers in Buffalo, NY, und des vor kurzem eingerichteten Centers in Singapur, in dem exklusive, von Ingram Micro gebündelte Advanced Solutions vorgestellt werden, die zusätzlich zu Proof-of-Concept-Demonstrationen für Entscheidungsträger auch hauseigene beratende Fachexperten und Dienstleistungen umfassen.

Das Debüt des UCC Center of Excellence in EMEA, das in der Pandemiezeit als Rettungsanker für Vertriebspartner in ganz EMEA fungierte, die Unified Communications und UCaaS anbieten.

Die Erweiterung des Rechenzentrums für Managed und Professional Services, die Vertriebspartnern eine einfachere Möglichkeit bieten, einen kompletten Lösungsblock vor Ort, hybrid und in der Cloud zu vermarkten, zu verkaufen und zu unterstützen.

Start des IoT Innovation Lab und des "Virtual Experience"-Teams von Ingram Micro in Irvine, Kalifornien, das einen schnellen Weg zu IoT-Lösungen bietet, die von lokalen Behörden, im Gesundheitswesen und in der Fertigung angewendet werden.

Dutzende Branchenauszeichnungen auf lokaler, regionaler und globaler Ebene für seine ausgezeichnete Leistung, unter anderem Distributor of the Year und Partner of the Year in 2020 und 2021.

"Im letzten Quartal haben eine Reihe von strategischen Anbietern neue Vereinbarungen in Lateinamerika, Nordamerika und APAC unterschrieben, um zu gewährleisten, dass Vertriebspartner einen fachkundigen Support für ihre Lösungen bekommen", sagt Sabine Howest, Leiterin Advanced Solutions, Vice President, Global Partner Engagement and IoT bei Ingram Micro.

Zusätzlich werden neue Investitionen getätigt, um die Expertise von Ingram Micro in allen Bereichen und in bestimmten Kategorien wie Robotik und Automatisierung sowie IoT und künstliche Intelligenz zu verbessern.

"Wir fügen ein Ökosystem aus wertvollen Partnerschaften zusammen, in Kombination mit Experten, die nur Ingram Micro bieten kann, um es unseren Vertriebspartnern einfacher zu machen, mit modernen Technologielösungen agiler auf den Markt zu gehen", sagt Howest. "Mehr und mehr Vertriebspartner und Anbieter verwenden unsere COEs, um einzigartige, globale Go-to-Market-Teams und Allianzen zur Unterstützung ihrer Lösungen und Dienstleistungen aufzubauen. 2020 hat uns mit unseren Partnern und Anbietern näher zusammengebracht, gemeinsam sind wir stärker geworden und haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten. Dieses Jahr haben wir die Messlatte hoch gesetzt, um in unsere Partner zu investieren und ihnen einen noch größeren Vorteil zu bieten."

Vertriebspartner von Ingram Micro werden dazu angehalten, sich für weitere Informationen mit ihren Vertriebsmitarbeitern in Verbindung zu setzen. Klicken Sie hier, um mehr über Ingram Micro Advanced Solutions zu erfahren.

