Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways nimmt den nächsten Exportmarkt in Europa in Angriff. Über eine Kooperation mit dem italienischen Fahrzeugimporteur Koelliker Group soll das E-SUV Aiways U5 noch in diesem Jahr auch in Italien verkauft werden. Vor diesem Hintergrund will die Koelliker Group zwei Exemplare des U5 bereits ab dieser Woche auf der Milano Monza Auto Show vorstellen. Bisher hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...