EURUSD erreichte am Mittwoch bei 1,2218 ein neues Wochenhoch, nachdem das Paar beim zweiten Anlauf die 1,22er-Marke überwinden konnte. Am Montag war der Kurs an der runden Marke abgeprallt und fiel zurück zur wichtigsten Kurszone seit dem 9. Mai (1,2175), die seit gestern mehrfach verteidigt werden konnte. Der kurzfristige Aufwärtstrend wurde mit dem heutigen Anstieg bestätigt, sodass sich die Käufer wieder auf das Hoch vom Mai bei 1,2260 konzentrieren könnten. Die entscheidende Unterstützung bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...