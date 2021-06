Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nanogate. Nanogate ist pleite. Seit langem. Das Kerngeschäft verkauft. Die Gesellschaft wird abgewickelt und die Börsennotierung eingestellt. Das hat Nanogate selbst am 8. Mai so gemeldet. Doch nach dem zweifelhaften Casino-Spielchen mit den Aktien von windeln.de haben die Meme-Aktien-Jünger den nächsten Spielplatz gefunden. Bei den Verkäufen steht die Baumot Group im Fokus. In den letzten Tagen haben die Reddit-Aktien wieder an Bedeutung gewonnen. Das Unternehmen gab Anfang des Jahres bekannt, dass man einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt habe. Der deutsche Hersteller von Nachrüst-Systemen für Diesel-Motoren begab sich jedoch erfolglos auf die Suche nach einem Investor. Am heutigen Handelstag gab es ein zwischenzeitiges Plus von über 1.000 Prozent.