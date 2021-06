Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU0000084477 99 Loyalty Ltd. 09.06.2021 AU0000156499 99 Loyalty Ltd. 10.06.2021 Tausch 1:1

CA31189E1079 Komo Plant Based Foods Inc. 09.06.2021 CA50046B1067 Komo Plant Based Foods Inc. 10.06.2021 Tausch 1:1

AU000000MEY0 Elevate Uranium Ltd. 09.06.2021 AU0000156416 Elevate Uranium Ltd. 10.06.2021 Tausch 1:1

CA83056P8064 Skeena Resources Ltd. 09.06.2021 CA83056P7157 Skeena Resources Ltd. 10.06.2021 Tausch 4:1

