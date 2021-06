Mit Clover Health hat die viel zitierte Reddit-Fraktion offenbar einen neuen Liebling gefunden. Nachdem die Aktie des Krankenversicherers am gestrigen Dienstag um unglaubliche 86 Prozent nach oben geklettert ist, setzt sich dieser irrationale Kursanstieg am Mittwoch - zumindest zu US-Handelsstart - fort. Stichwort "Kursanstieg": Temporär lag die Aktie am Dienstag sogar mit mehr als 100 Prozent im Plus. Und am Montag betrug der Zuwachs ebenfalls stattliche 32 Prozent. Dabei hatte die Aktie nach einem ...

