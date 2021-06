Siemens Gamesa hat am Mittwoch ein interessantes Whitepaper zur Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft veröffentlicht. Demnach könnte die Windkraft es bis 2030 ermöglichen, Wasserstoff ohne den Ausstoß von Treibhausgasen so billig zu produzieren, wie es derzeit mit fossiler Energie möglich ist. Dies wäre ein absoluter "Game Changer".Das Whitepaper namens "Unlocking the Green Hydrogen Revolution" hebt vier Schlüsselanforderungen hervor, wodurch die Kosten für grünen Wasserstoff gesenkt werden sollen:

Den vollständigen Artikel lesen ...