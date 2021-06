Die kurzfristige Aufwärtsdynamik des Dow Jones Industrial Index ist mittlerweile komplett zum Erliegen gekommen. Doch solange der übergeordnete Trend anhält, müssen Anleger sich kaum sorgen. Von Andreas Büchler. Das häufig zu beobachtende Sommerloch an den Märkten scheint auch 2021 nicht am Dow vorbei zu gehen. Der Juni gilt als einer der schlechtesten Börsenmonate, was Marktteilnehmer nach der bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...