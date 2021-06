SBF [WKN: A2AAE2] hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ausgegeben wurden insgesamt 980.447 neue Aktien zu einem Preis €7,95 je Aktie, so dass das Grundkapital der SBF auf €8.824.027,- gestiegen ist. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund €7,8 Mio. und die neuen Aktien werden voraussichtlich am 16. Juni 2021 in den Börsenhandel im m:access der Börse München einbezogen.Im Rahmen des Bezugsrechts wurden 78.448 Aktien von den Aktionären bezogen. Die nicht bezogenen Aktien wurden im Rahmen der im Anschluss erfolgten Privatplatzierung vollständig bei qualifizierten Investoren ...

