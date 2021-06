"Viele Wege führen nach Rom" heißt eine passende Lebensweisheit. Auf die Börse übertragen heißt das, dass es viele unterschiedliche Strategien geben kann und auch gibt, mit denen man an den Aktienmärkten erfolgreich sein kann. Heute plaudert Jürgen ein wenig aus dem Nähkästchen, lässt die Zuschauer nicht nur an seiner eigenen Börsen-Historie teilhaben, sondern erläutert auch, wie jeder Anleger für sich seine eigene Strategie entwickeln muss und kann. Dabei geht es auch um Fehler, welche fast alle Anleger irgendwann mal machen sowie Tipps und Tricks, wie Sie diese bestmöglich vermeiden. Dazu gibt es am Ende auch praktische Beispiele in Bezug auf BYD, VipShop und Curevac. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.