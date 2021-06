Sogenannte Tethered Caps - dauerhaft an der Flasche befestigte Verschlüsse - sollen ab Juli 2024 in der EU fester Bestandteil des Alltags sein. Daher führte Sidel eine Umfrage durch, um die Wahrnehmung der Verbraucher in Bezug auf Umweltschutz, ihre Anforderungen an Verschlüsse im Allgemeinen und ihre Meinung zu den an der Flasche befestigten Verschlüssen zu ermitteln. Von Juni bis September 2020 nahmen über 3.200 Europäer im Erwachsenenalter an einer Umfrage zu Tethered Caps teil, die Ales Research im Auftrag von Sidel durchführte. In Online-Befragungen und Fokusgruppen bewerteten Verbraucher ...

