SHANNON, Ireland, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBC Biomed, ein in Irland ansässiges Medizintechnikunternehmen, hat mit der curasan AG, einem Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und weltweitem Vertrieb, einen Partnerschaftsvertrag zur Entwicklung innovativer Produkte im Bereich der muskuloskelettalen Regeneration geschlossen. Diese Zusammenarbeit wird zwei Pioniere in der Weiterentwicklung biomimetischer Technologien zusammenbringen, um ein erweitertes Angebot an Lösungen für Patienten mit Knochendefekten zu schaffen.

Dirk Dembski, CEO der curasan AG, sagt: "Das Produktportfolio von curasan wird seit Jahrzehnten von Medizinern rund um den Globus geschätzt. Wenn es um die Regeneration von muskuloskelettalen Defekten geht, sind wir bekannt für Qualität, Sicherheit und Effektivität. Die Partnerschaft mit PBC Biomed wird unsere Bemühungen unterstützen, disruptive und innovative Produkte weiter zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit trägt maßgeblich zu unserer Mission bei, muskuloskeletale Heilung zu revolutionieren."

PBC Biomed, ein in Shannon ansässiges Medizintechnikunternehmen mit einer US-Niederlassung in Memphis, Tennessee, konzentriert sich auf die Beschleunigung medizinischer Innovationen in den Bereichen Knochen- und Gewebeheilung durch Partnerschaften mit Medizinern, akademischen Einrichtungen und Medizintechnikunternehmen weltweit.

Paul Burke, Managing Partner bei PBC Biomed, sagte: "PBC Biomed ist erfreut, mit der curasan AG zusammenzuarbeiten, um deren kontinuierlichen Fokus auf die Verbesserung der Heilung von Patienten zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit curasan, um innovative Biomaterialien für die Behandlung von Knochendefekten zu entwickeln und zu vermarkten."

Über PBC Biomed Ltd - Beschleunigung der medizinischen Innovation

PBC Biomed wurde 2010 mit der Idee gegründet, der bevorzugte Partner für die Beschleunigung medizinischer Innovationen vom Konzept bis zur Kommerzialisierung zu sein und einen bedeutenden Unterschied im Leben von Patienten zu machen. PBC Biomed bietet kleinen, mittleren und großen Medizintechnikunternehmen eine breite Palette an Dienstleistungen in den Bereichen F&E, Qualität, Regulierung, Auftragsfertigung, Lieferkette und Kommerzialisierung. Mit Sitz in Shannon, Irland, einem internationalen Zentrum für die Entwicklung und Produktion von medizinischen Geräten, Biologika und Pharmazeutika, ist PBC Biomed der strategische Partner für medizinische Innovationen von der Idee bis zur Implantation.

Kontakt: Paul Burke

PBC Biomed Ltd

Unit 4D, Western Business Park

Shannon, Co. Clare,

Irland, V14 RW92

www.pbcbiomed.ie

https://www.LinkedIn.com/company/pbc-biomed