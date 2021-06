Die Sperre von Tiktok und Wechat in den USA ist endgültig aufgehoben. Allerdings drohen neue Verbote wegen Risiken in Bezug auf den Datenschutz. Joe Biden beendet die von Donald Trump verhängten Sperren für Tiktok und Wechat in den USA. Wie mehrere Medien unter Berufung auf Insider-Informationen berichten, könnten allerdings andere Apps aufgrund von Datenschutzproblemen verboten werden. Donald Trump hatte im September eine Verfügung erlassen, um den Download der chinesischen Apps Tiktok und Wechat in den USA zu untersagen. Die Umsetzung ...

