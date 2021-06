09.06.2021 - Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6)-Aktie macht wieder Spass - 2016 teilweise unter 3,00 EUR gehandelt, Dank Veto Obamas nicht zu 6,00 EUR von der chinesischen Fuijan Grand Chip übernommen worden. Und aktuell mit einem Kurs von 18,35 EUR aus dem XETRA-Handel gegangen - Plus 7,75 %. Klar bei der Nachricht. Veröffentlicht um 17:18 Uhr. Warum so kurz vor XETRA-Handelsschluss mögen andere beantworten. Egal. Die Nachricht ist sehr gut: Prognose hoch! Grossaufträge und gute Stimmung unter den Kunden… Am 29.04.2021 war man bereits optimistisch für 2021: Für das Geschäftsjahr 2021 erwartete ...

