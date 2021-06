Heute nimmt Platow Bezug auf einen "der Onlineboom-Gewinner" der letzten Monate. Und es könnte nach Platow noch viel besser werden: Das Konzept ist erfolgversprechend: Wallstreet:Online (W:O) hat die notwendige Masse an Kunden und die günstige Technologie, um sich einen gewinnträchtigen Anteil an lukrativsten Handelskunden zu sichern. Mit Portalen wie FinanzNachrichten.de besitzt W:O über 500?000 registrierte Nutzer, von denen bereits 135?000 auf den 2019 etablierten Smartbroker gewechselt sind. Etwa 80% der Nutzer sind 54 Jahre oder jünger, erklärte CEO Matthias Hach am Dienstag (8.6.) auf einer ...

