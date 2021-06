DJ MÄRKTE EUROPA/Zurückhaltung vor EZB - Inditex fallen nach Zahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben am Mittwoch mit kleinen Abgaben geschlossen. Bei dünnen Umsätzen war von Zurückhaltung der Anleger die Rede. Die Investoren dürften kaum neue Positionen eingegangen sein vor der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Die Mehrzahl der Beobachter geht davon aus, dass die EZB ihre Geldpolitik bestätigen wird. Eine Minderheit schließt allerdings eine Reduzierung der PEPP-Käufe nicht aus, was am Markt nicht gut ankommen würde.

Der DAX verlor 0,4 Prozent auf 15.581 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewann dagegen einen Punkt auf 4.097 Punkte, hier stützten auch deutliche Aufschläge bei Pharmaktien. Für Bewegung könnten am Donnerstag auch die US-Verbraucherpreise für Mai sorgen. Jüngste Inflationsdaten aus China zeigten derweil laut CMC das, was in den vergangenen Wochen schon zu beobachten gewesen sei: "Die Inflation ist da, aber es gibt seit längerem keine deutlichen Ausschläge mehr nach oben. Es scheint, als pendle sich die Teuerung weltweit auf einem höheren Niveau ein."

Pharmasektor weiter im Aufwind

Der Pharmasektor in Europa führte die Gewinnerliste mit Aufschlägen von 1,9 Prozent an. Im Handel war von einem anhaltenden Kaufinteresse der Anleger die Rede. Auslöser war die jüngste Zulassung eines Medikaments gegen Alzheimer durch Biogen in den USA. Von der Zulassung dürften nicht nur Biogen direkt, sondern auch zahlreiche Zulieferer bzw. Vertriebspartner profitieren. Die Zulassung habe das Interesse an dem Sektor ganz allgemein gestärkt, hieß es im Handel. Biogen stiegen in den USA bis Börsenschluss um 2,4 Prozent, Lonza um 3,3 Prozent oder Merck KGaA um 2,8 Prozent.

Für die Aktie von Inditex ging es nach Vorlage von Zahlen um 2,2 Prozent nach unten. Der Bekleidungskonzern hat im ersten Quartal etwas mehr umgesetzt als erwartet. Im Online-Handel wuchs der Umsatz währungsbereinigt um gut zwei Drittel. Im Handel störte man sich allerdings an den gestiegenen Kosten, was sich negativ auf das EBIT bzw die EBIT-Marge ausgewirkt habe.

Aixtron schlossen 7,8 Prozent fester. Der Anlagebauer hat nach einer Reihe von Großaufträgen die Prognose für Auftragseingänge, Umsatzerlöse und EBIT-Marge erhöht. Die Aktie von Grenke legte um 3,2 Prozent zu, nachdem Berenberg das Votum auf "Buy" nach zuvor "Hold" hochgenommen hatte. Die Analysten zeigten sich zufrieden mit der Antwort von Grenke auf den Angriff von Viceroy im September 2020. Berenberg sieht bei der Aktie fundamentales Potenzial bei ihren als konservativ eingestuften Schätzungen.

Die Aktie von Hugo Boss stieg um 0,3 Prozent, nachdem der neue CEO Daniel Grieder mit seinen Director Dealings über diverse Käufe mit einem Volumen von gut 4 Millionen Euro die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen hatte. Zooplus legten um 3,1 Prozent zu nach einer Kaufempfehlung durch Baader.

Airlines gesucht

Die europäischen Fluglinien lagen gut im Markt. Lufthansa stiegen um 2,9 Prozent, Air France-KLM um 3,3 Prozent und IAG um 2,9 Prozent. Ryanair zogen um 1,5 Prozent an.

Heidelberger Druckmaschinen brachen um 11,1 Prozent ein. "Der Markt hat sich vom Ausblick mehr versprochen", sagte ein Händler. Allerdings sei der Ausblick vermutlich konservativ, meinte er. Dann wäre der Kurseinbruch überzogen, so der Marktteilnehmer. Nach der jüngsten Hausse brachen Windeln.de um 15,9 Prozent ein - im Handel war von Zockerei durch Kleinanleger in den vergangenen Tagen die Rede.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 4.096,85 +0,84 +0,0% +15,3% Stoxx-50 3.510,58 +15,09 +0,4% +12,9% Stoxx-600 454,44 +0,43 +0,1% +13,9% XETRA-DAX 15.581,14 -59,46 -0,4% +13,6% FTSE-100 London 7.082,90 -12,19 -0,2% +9,8% CAC-40 Paris 6.563,45 +12,44 +0,2% +18,2% AEX Amsterdam 722,71 +3,28 +0,5% +15,7% ATHEX-20 Athen 2.219,48 -0,69 -0,0% +14,7% BEL-20 Brüssel 4.149,93 +42,37 +1,0% +14,6% BUX Budapest 48.206,56 -339,89 -0,7% +14,5% OMXH-25 Helsinki 5.325,61 -0,69 -0,0% +16,1% ISE NAT. 30 Istanbul 1.549,98 +2,41 +0,2% -5,3% OMXC-20 Kopenhagen 1.607,62 +12,99 +0,8% +9,7% PSI 20 Lissabon 5.112,24 +1,16 +0,0% +4,4% IBEX-35 Madrid 9.156,10 +2,50 +0,0% +13,4% FTSE-MIB Mailand 25.761,50 -47,66 -0,2% +16,1% RTS Moskau 1.673,01 +16,55 +1,0% +20,6% OBX Oslo 1.004,60 -0,56 -0,1% +17,0% PX Prag 1.180,24 +2,25 +0,2% +14,9% OMXS-30 Stockholm 2.272,29 -2,59 -0,1% +21,2% WIG-20 Warschau 2.218,45 -19,16 -0,9% +11,8% ATX Wien 3.506,54 -49,66 -1,4% +27,8% SMI Zürich 11.788,10 +131,21 +1,1% +10,1% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:45 Uhr Di, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,2179 +0,04% 1,2182 1,2179 -0,3% EUR/JPY 133,54 +0,18% 133,27 133,30 +5,9% EUR/CHF 1,0913 -0,04% 1,0921 1,0917 +1,0% EUR/GBP 0,8627 +0,28% 0,8592 0,8610 -3,4% USD/JPY 109,65 +0,14% 109,39 109,47 +6,2% GBP/USD 1,4118 -0,24% 1,4156 1,4143 +3,3% USD/CNH (Offshore) 6,3889 -0,16% 6,3945 6,3998 -1,8% Bitcoin BTC/USD 36.377,93 +8,53% 33.466,00 31.208,81 +25,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,53 70,05 -0,7% -0,52 +43,3% Brent/ICE 72,08 72,22 -0,2% -0,14 +40,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.890,76 1.893,70 -0,2% -2,94 -0,4% Silber (Spot) 27,85 27,68 +0,6% +0,17 +5,5% Platin (Spot) 1.153,85 1.165,38 -1,0% -11,53 +7,8% Kupfer-Future 4,52 4,56 -0,7% -0,03 +28,3% ===

