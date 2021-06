DJ IPO/US-Start-up Marqeta mit fulminantem Börsendebüt

NEW YORK (Dow Jones)--Das Finanz-Start-up Marqeta hat zur Wochenmitte ein fulminantes Debüt an der Wall Street hingelegt. Der erste Kurs wurde mit 32,50 Dollar festgestellt und damit deutlich über dem Ausgabepreis von 27 Dollar. Dieser lag bereits über der ursprünglichen Preisspanne von 20 bis 24 Dollar. Aktuell notiert der Kurs bei 31,11 Dollar, ein Plus von 15,2 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Auf Basis der ursprünglichen Preisspanne hätte sich eine Bewertung von knapp 13 Milliarden Dollar ergeben.

Marqeta verkauft 45,45 Millionen Aktien, wie das Unternehmen mitteilte. Darüber hinaus besteht für die Underwriter die Option, innerhalb von 30 Tagen weitere 6,828 Millionen Aktien zum IPO-Preis zu erwerben. Marqeta könnte damit bis zu 1,4 Milliarden Dollar erlösen.

Marqeta bietet Bezahlkarten für Unternehmen an. Im vergangenen Jahr konnte es seinen Umsatz auf 290 Millionen Dollar mehr als verdoppeln. Im ersten Quartal lagen die Erlöse bei 108 Millionen Dollar. Den Verlust grenzte Marqeta 2020 auf 47,7 Millionen Dollar ein von 58,2 Millionen im Vorjahr. Im ersten Quartal sank der Verlust auf 12,8 von 14,5 Millionen Dollar. Das Volumen der über die Marqeta-Plattform verarbeiteten Zahlungen legte im Quartal um 167 Prozent auf 24 Milliarden Dollar zu. Wichtigster Kunde ist der Finanzdienstleister Square.

June 09, 2021 12:55 ET (16:55 GMT)

