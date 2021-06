Die Kompetenzen von CROS NT in den Bereichen Biometrik und Klinikbetrieb in Europa verstärken die Gesundheitsberatungsdienste von Alira Health.

Alira Health (www.alirahealth.com), ein führendes internationales Beratungsunternehmen im Bereich des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften, gab bekannt, dass es CROS NT (www.crosnt.com), ein datengetriebenes Auftragsforschungsunternehmen (CRO für Contract Research Organization) mit Sitz in Italien und Niederlassungen in Europa und den USA, übernommen habe. CROS NT stellt hochwertige, kosteneffiziente sowie innovative Biometrik-Lösungen bereit, die Kunden dabei unterstützen, Therapien zu entwickeln und Diagnosen zu stellen, um das Leben von Patienten rund um den Globus zu verbessern. Die Übernahme erweitert das umfassende Spektrum von Beratungs- und Implementierungsdiensten von Alira Health mit zusätzlichen Kenntnissen, um für Anbieter, Kostenträger und Zulieferer neue Wege zu erschließen, Innovationen voranzutreiben und bessere Resultate für Patienten zu erzielen.

"Wir freuen uns überaus, die Biometrics-Dienste von CROS NT global zu übernehmen. Die Synergien unter unseren RWE-Praktiken (RWE für Regulatory, Clinical and Real-World Evidence) und die globalen Biometrik-Kapazitäten von CROS NT werden Alira Health noch besser positionieren, um Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen zu bedienen", sagte Gabriele Brambilla, Chief Executive Officer bei Alira Health. "Die Hinzufügung von CROS NT wird es Alira Health zudem erlauben, unsere direkten klinischen Betriebe in Europa zu erweitern. Wir nehmen das Engagement und Herzblut von CROS NT auf, das in der klinischen Forschung wegweisend ist, und sind stolz, Paolo Morelli, CEO von CROS NT, und sein Team in unserem schnell wachsenden Unternehmen begrüßen zu können."

"CROS NT freut sich sehr, ein Teil von Alira Health zu werden, um unseren Kunden besser zur Seite zu stehen, indem wir ein vollständiges Portfolio aus Dienstleistungen und Lösungen anbieten. Wir freuen uns darauf, zur Mission der Transformation des Gesundheitswesens, der Schaffung eines Mehrwerts für Patienten, von Alira Health beizutragen", sagte Paolo Morelli, CEO von CROS NT. "Unser erfahrenes Team aus Fachkräften wird durch unsere kombinierten Dienste Werte schaffen, Innovationen vorantreiben und Patienten den Gesundheitsstandard von morgen liefern."

Paolo Morelli wird sich der Geschäftsführung von Alira Health als Executive Vice President, Biometrics, anschließen und das Wachstum der Data-Science-Dienste von Alira Health vorantreiben.

Über CROS NT:

CROS NT ist ein globaler Anbieter von Biometrik-Diensten mit mehr als 28 Jahren Geschäftserfahrung, der sich auf klinische und beobachtende Studien konzentriert. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit einem umfassenden Angebot von klinischen Dienstleistungen, die durch ein Netzwerk von zuverlässigen Partnern erbracht werden.

CROS NT hat Niederlassungen in Bologna und Verona (Italien), London (England) und Chapel Hill (NC, USA).

Erfahren Sie mehr unter https://crosnt.com/.

Über Alira Health:

Alira Health ist ein internationales Beratungsunternehmen, das sich an vorderster Front für die Transformation des Gesundheitswesens einsetzt. Wir bieten eine Reihe von integrierten Dienstleistungen an, die Gesundheits- und Life-Science-Unternehmen dabei helfen sollen, über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen innovativ zu sein und zu wachsen.

Alira Health wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Framingham, Massachusetts, USA. Die Büros befinden sich in San Francisco, Kalifornien, USA; Paris, Frankreich; Barcelona, Spanien; München, Deutschland; Mailand, Italien sowie in Basel und Genf, Schweiz.

Erfahren Sie mehr unter https://www.alirahealth.com/.

