Nach einer kurzen Testphase im Mai hat Elon Musks Boring Company den sogenannten LVCC-Loop in Las Vegas jetzt offiziell in Betrieb genommen. Einige Anpassungen am Konzept gibt es bereits. Ab sofort ist das Tunnel-System unter dem Messegelände, dem Las Vegas Convention Center (LVCC), der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Nevada im Regelbetrieb. Damit liegt Fertigstellung nur leicht außerhalb des Zeitplans. Ursprünglich sollte der über 52 Millionen US-Dollar teure Las Vegas LVCC-Loop im Januar 2021 zur Consumer Electronics Show (CES) den Betrieb aufnehmen. Dieser Zeitplan ...

