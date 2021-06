Die Aktie des Finanz-Startups Marqeta wird heute zum ersten Mal an der US-Börse NASDAQ gehandelt.Der Erstkurs der Marqeta-Aktie an der NASDAQ wurde bei 32,50 US-Dollar festgestellt und lag damit 20,37 Prozent über dem Ausgabepreis von 27 US-Dollar. Schon bei der Publikation des Emissionskurses zeichnete sich ein erfolgreiches Börsendebüt ab: So hatte die Bookbuilding-Spanne zuvor noch bei 20 bis 24 US-Dollar gelegen.Aktuell notiert die Marqeta-Aktie noch 14,01 Prozent höher bei ...

