Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Zielgruppenorientierte Profile von Führungskräften aus Wissenschaft, Digitalwesen und der zugehörigen Gemeinschaft erlauben vertieftes und relevanteres EngagementVeeva Systems (https://www.veeva.com/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass auf der Kunden-Informationsplattform Veeva Link (http://veeva.com/veeva-link) 11 neue therapeutische Anwendungsgebiete verfügbar sind. Veeva Link wurde ursprünglich in der Onkologie etabliert und bietet tiefgehende und kuratierte Expertenprofile mit Einblicken in Echtzeit. Diese helfen Teams im Life-Science-Bereich dabei, sich mit globalen Experten in 12 therapeutischen Anwendungsgebieten zu vernetzen."Veeva Link ermöglicht es uns unsere Kundeninteraktionen durch eine bessere Vernetzung mit Meinungsbildnern sowie ein relevantes Verständnis des Ökosystems zu stärken und macht so jede Interaktion bedeutsamer", sagte Gandolf Finke, CEO von Fosanis. "Die Partnerschaft mit Veeva wird uns dabei helfen, Patienten unsere lebensverändernden digitalen Lösungen zugänglich zu machen."Veeva Link liefert detaillierte Informationen zu wichtigen Meinungsbildnern. Diese beinhalten unter anderem ihre Erfahrungen, bestehende Kollaborationen und wissenschaftliche sowie digitale Aktivitäten. Die dynamischen Profile basieren auf tausenden öffentlich verfügbarer Datenquellen, einschließlich Informationen aus sozialen Medien, Publikationen, klinischen Studien, Veranstaltungen und Verbänden.Die Erweiterung von Veeva Link bietet präzise und wichtige Daten über Interessensvertreter im Gesundheitswesen in den folgenden Indikationsbereichen: bakterielle Infektionen, Kardiologie, Dermatologie, Endokrinologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Nephrologie, Neurologie, respiratorischen Systemen, Rheumatologie und Virologie, zusätzlich zu der bereits verfügbaren Lösung für die Onkologie."Die Erweiterung von Veeva Link auf neue therapeutische Anwendungsgebiete und die umfassenden Profile setzen den Industriestandard für Kundeninformationen in Echtzeit", sagte Kilian Weiss, Geschäftsführer von Veeva Link bei Veeva Systems. "Durch eine große Bandbreite an digitalen und wissenschaftlichen Datenquellen und durch die Verankerung dieser Einblicke in Veevas Commercial Cloud helfen wir dem Gesundheitswesen, die Forschung und die Patientenversorgung zu verbessern."Weitere Informationen zu Veeva Link und den neuen therapeutischen Anwendungsgebieten werden am 10. Juni 2021 auf dem Veeva Commercial & Medical North America Summit Connect (https://go.veeva.com/commercial-summit-connect-2021-reg) bekannt gegeben. Die online Live-Veranstaltung wird Diskussionsrunden mit Top-Pharmafirmen beinhalten, die ihre Kundeneinblicke über Veeva Link teilen werden. Dabei geht es unter anderem darum wie Veeva Link ihnen dabei hilft, dynamischere und personalisierte Interaktionen zu fördern, stabilere Beziehungen aufzubauen. Außerdem wir ein schnell wachsendes Biotech-Unternehmen Einblicke geben, wie marktspezifische Informationen zur Beschleunigung der ersten Produkt-Markteinführung beigetragen haben. Branchenexperten der Life-Science-Industrie können sich unter folgendem Link registrieren: veeva.com/Summit (https://go.veeva.com/commercial-summit-connect-2021-reg).Weitere InformationenMehr Informationen zu Veeva Link: veeva.com/veeva-link (https://www.veeva.com/products/veeva-link/)Veeva bei LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems@Veeva_EU bei Twitter: https://twitter.com/veeva_eu 