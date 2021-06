Mit einem Jahr Verzögerung beginnt am Freitag die Fußballeuropameisterschaft. An den Start gehen 24 Länder - alle mit einem gemeinsamen Ziel: das Maximum herauszuholen um den Pokal in die Höhe zu stemmen.DER AKTIONÄR peilt in der neuen Ausgabe ebenfalls die Spitze an und nimmt Sie mit auf eine Renditejagd durch Europa. Dabei geht die Startformation mit elf Unternehmen aus den EM-Teilnehmerländern mit dem Ziel ins Rennen: 100 Prozent bis zum Jahresende! Das Aufgebot reicht von der konservativen Depotabsicherung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...