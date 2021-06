Nachdem Amazon sein Shopping-Event im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verschieben musste, findet der Prime Day in diesem Jahr wieder im Sommer statt. Mit diesen Tipps können sich Prime-Kunden die Event-Tage besonders zunutze machen.? Prime Day 2020 am 21. und 22. Juni? Amazon lockt mit zahlreichen Aktionen? Angebote passen sich Pandemie anPrime Day 2021: Amazon stockt Angebote aufAuch in diesem Jahr will der Online-Versandhändler Amazon mit seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...