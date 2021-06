Peking (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von CCTV+:Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, zugleich Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, begann am Montag eine Inspektionsreise in die nordwestchinesische Provinz Qinghai.In Xining, der Provinzhauptstadt, besuchte Xi ein Unternehmen, das Teppiche herstellt, und erkundigte sich, wie es die Vorteile lokaler Ressourcen nutzt und neue Designkonzepte einsetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte zu steigern, Arbeitsplätze zu schaffen und das Einkommen der Einheimischen zu erhöhen.Xi besuchte auch eine Wohngemeinschaft in Xining, um sich über deren Bemühungen zu informieren, den Parteiaufbau zu stärken, die Verwaltung auf Gemeindeebene zu verbessern und die ethnische Einheit und den Fortschritt zu fördern.Link: https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyygVideo - https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyygPressekontakt:Yini Li86-13401176434Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100066050/100872344