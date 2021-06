Erste veröffentlichte Integration der cloudnativen 5G-Standalone-Core-Plattform von Casa Systems mit einer öffentlichen Hyperscale-Cloud

Demonstration der Performance des 5G-Core bei großer Entfernung zwischen Steuerungs- und Benutzerebene für bessere Benutzererlebnisse und Anwendungsleistungen

Extrem niedrige Latenz bei geringen End-to-End-Bereitstellungskosten und Möglichkeit zur 5G-Netzwerkbereitstellung mit zentralisierter Steuerung und Edge-basierter Bereitstellungsintelligenz

ANDOVER, Massachusetts, June 10, 2021auf Google Clouds Anthos mit Verwaltung über eine einzige Schnittstelle bekanntgegeben. In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren des ISV/SaaS Center of Excellence von Google Cloud wurde die hohe Performance der in der Praxis getesteten Lösung erfolgreich demonstriert. Der cloudbasierte 5G-SA-Core von Casa Systems zeigte dabei die Vorteile der Trennung von Steuerungs- und Benutzerebene - über eine Entfernung von Hunderten von Kilometern hinweg wurden durch lokales Anwendungshosting die Anwendungslatenz auf 10 Millisekunden und die End-to-End-Bereitstellungskosten um bis zu 25 % gesenkt.

Erweiterung des 5G SA Core auf die Cloud

Die Integration von Casa Systems in die Google Cloud und Anthos ist die erste veröffentlichte Integration der cloudnativen 5G-SA-Core-Plattform mit einer öffentlichen Hyperscale-Cloud. Anthos von Google Cloud wird zusätzliche Bereitstellungsmöglichkeiten für den 5G-SA-Core von Casa Systems unterstützen. So können Service Provider und Unternehmen agile Dienste anbieten, die überall bereitgestellt werden können - an der Edge des Netzwerks, in öffentlichen Clouds, privaten Clouds und Carrier-Netzwerken. Durch die Bereitstellung von cloudnativen Diensten an der Edge können Unternehmen von geringerer Latenz, geringerem Backhaul-Transport und einer kostengünstigeren Infrastruktur vor Ort profitieren. Der cloudnative 5G-Core von Casa Systems basiert auf dem AxyomÔ Software Framework und ermöglicht mobile Netzwerke der nächsten Generation, die flexibler, skalierbarer und automatisierter sind und die eine hohe Leistung und eine geringe Latenz bieten, die für viele Verbraucher- und Geschäftsgeräte, Dienste und Anwendungsfälle erforderlich sind.

"Casa Systems ist Vorreiter bei der Bereitstellung von grenzenlosen Netzwerken, und unsere Partnerschaft mit Google Cloud ermöglicht es uns, neue 5G-Lösungen zu entwickeln, die für Service Provider interessante Chancen eröffnen", so Jerry Guo, CEO von Casa Systems. "Durch diese Zusammenarbeit können unsere Kunden cloudnative Innovationen beschleunigen, die Verbrauchern und Unternehmen an der Edge des Netzwerks transformative Erlebnisse bieten."

5G-Produkte an die Edge des Netzwerks bringen

Um die Gesamtperformance der Plattform zu demonstrieren, wurde der 5G-SA-Core von Casa Systems an mehreren Standorten bereitgestellt, wobei die Funktionen der Steuerungs- und Benutzerebene mehrere Kilometer voneinander entfernt waren. Die Funktion der Steuerungsebene wird in der Google Cloud-Region N. Virginia bereitgestellt. Die datenintensivere Funktion der Benutzerebene wird in Casas Werk in Andover, Massachusetts, bereitgestellt. Durch das Hosten von Anwendungen möglichst nah am Benutzer wurde das gesamte Benutzererlebnis maximiert - mit höchstmöglicher Auflösung, einem geringerem Risiko von Serviceunterbrechungen und niedrigeren Bereitstellungskosten.

"Mit dem cloudnativen 5G haben Kommunikationsdienstleister die Möglichkeit, Businessdienste und -anwendungen für Unternehmenskunden an der Edge des Netzwerks bereitzustellen", so Tanuj Raja, Global Head, Strategic Partnerships bei Google Cloud. "Wir freuen uns, mit Casa Systems zusammenzuarbeiten, um Kommunikationsdienstleistern mit Anthos als unterstützender Plattform die Bereitstellung eines einheitlichen Netzwerkerlebnisses über die Edge, in der Cloud und vor Ort zu ermöglichen."

Über Casa Systems, Inc.

Casa Systems, Inc..

PRESSEKONTAKT:

Alicia Thomas

Casa Systems, Inc.

100 Old River Road

Andover, Mass. 01810

+1.817.909.8921

alicia.thomas@casa-systems.com