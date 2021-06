Die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte ausländischer Firmen ist 2020 in Österreich gegen den Trend in Europa gestiegen. Vor allem deutsche Firmen engagierten sich hierzulande. Nach 69 Projekten 2019 wurden im Coronajahr 2020 76 Projekte registriert, davon 34 aus Deutschland, wie das Beratungsunternehmen EY am Donnerstag auf Basis seines European Investment Monitors (EIM) mitteilte. Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...