Der kanadische Einzelhändler Dollarama Inc. (ISIN: CA25675T1075, TSE: DOL) zahlt eine Quartalsdividende von 0,0503 kanadische Dollar (CAD) an seine Investoren, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 6. August 2021 (Record date: 9. Juli 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,2012 CAD Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,34 CAD (Stand: 9. Juni 2021) entspricht das einer ...

