FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 7.00 Uhr:

- Biontech-Chef Ugur Sahin sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu, mit der mRNA-Impfstoffproduktion Vorstoß nach Afrika zu wagen - Konzern will innerhalb von etwa zwölf Monaten einen Partner für Abfüllung finden, Aufbau von Kapazitäten für gesamte Produktion würde wohl rund vier Jahre in Anspruch nehmen, Interview mit Sahin, FT - Großbritanniens Wettbewerbsaufsicht CMA will wie die EU den US-Techkonzern Amazon wegen Nutzung von Daten unter die Lupe nehmen, FT - Daimler drosselt Investitionen in Autonomes Fahren - im direkten Vergleich mit Elektrifizierung keine Priorität mehr, Business Insider - Fleischkonzern JBS zahlte nach Hacker-Attacke laut Chef 11 Millionen US-Dollar Lösegeld in Bitcoin, Interview mit Andre Nogueira, WSJ - Cyber-Erpressung: Kanadische Polizei beschlagnahmt Anfang Februar Lösegeld in Höhe von 720 Bitcoin, damals umgerechnet 23 Millionen Euro, Zeit - Erpressersoftware: Bundeskriminalamt befragt Schlüsselfigur im Fall Emotet, Zeit - Depotbank State Street will in neuer Digitalsparte mehr Geschäfte mit Kryptowährungen wie Bitcoin ermöglichen - Kunden haben in in den vergangenen zwei bis drei Monaten ihr Investment in Kryptowährungen um 300 Prozent gesteigert, Interview mit künftiger Spartenchefin Nadine Chakar, FT - Abgang zweier Top-Manager bei der Deutschen Bank hängt mit Untersuchung von mutmaßlich fehlerhaften Verkäufen von Devisenderivaten an Unternehmenskunden in Spanien zusammen, FT - Gutachten für den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): Steuersenkungen für Unternehmen rechnen sich, HB - Globale Steuerreform: Nach Analyse des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) nur einstellige Zahl deutscher Konzerne betroffen, HB - Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium, Ökonom Gabriel Felbermayr, zur Rentendebatte: "Wenn die Politik so tut, als sei zwei und zwei fünf, belügt sie sich selbst und auch die Wähler", Bild - Zusammenarbeit mit Investor Honeywell begann bei Flugtaxi-Start-Up Lilium bereits vor zwei Jahren, Gespräch mit Lilium-Programmchef Yves Yemsi, Welt - Fast-Food-Kette Burger King buhlt um sogenannte Flexitarier - in Deutschland wird bereits jeder fünfte Whopper mit einem Fleischersatz-Bratling verkauft, Gespräch mit Deutschlandchef Cornelius Everke, Welt - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU): Wir brauchen weniger und dafür bessere Gesetze, Neue Osnabrücker Zeitung - GPS-Spezialortungsfirma NextNav aus den USA nähert sich Börsengang via Finanzvehikel (Spac), welcher die Firma mit rund 1,2 Milliarden US-Dollar bewerten würde, WSJ - Musikverlage, darunter Universal Music aus dem Vivendi-Konzern, verklagen Online-Videospielplattform Roblox wegen angeblicher Rechteverletzung auf mindestens 200 Millionen US-Dollar Schadenersatz, WSJ - Deutsche Elektroindustrie hebt Jahresprognose an - Laut aktuellen Prognosen des Zentralverbands der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) rechnet die Branche für 2021 mit einem Produktionsplus von acht Prozent, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Die Musik spielt letztlich im US-Kongress", Gespräch mit Transatlantik-Expertin Stormy-Annika Mildner über die Biden-Reise nach Europa, BöZ - Bundesrechnungshof übt scharfe Kritik am Bundesgesundheitsministerium wegen einer Reihe von Entscheidungen während der Corona-Pandemie, Welt - Die Grünen im Bundestag fordern eine zügige Generalrevision zahlreicher Pandemie-Sonderregeln, Welt - Beiratsmitglieder wehren sich im Rentenstreit gegen Kritik, Bild

bis 21.00 Uhr:

- "Wir stehen vor den härtesten sechs Wochen", Gespräch mit VW-Einkaufsvorstand Murat Aksel über die Versorgungskrise bei Chips, HB - EZB-Kläger attackieren EU-Kommission, FAZ

- Betriebsärzte klagen über fehlenden Impfstoff für die Impfkampagne in Unternehmen, HB - Die neue europäische Generalstaatsanwältin Laura Kövesi sieht ein Risiko in den laxen Vorschriften für die Vergabe von europäischen Fördergeldern im Rahmen des Wiederaufbaufonds, HB - Mieterbund fordert Mietenstopp für sechs Jahre und Verdopplung der Sozialwohnungen, Rheinische Post - Angesichts des Umgangs der Bundesregierung mit von Covid-19-Genesenen, die keinen PCR-Test nachweisen können, hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) scharfe Kritik geübt, Welt - Neue IW-Studie zum Rentenalter: Ökonomen fordern Rente mit 70 ab dem Jahr 2052, Rheinische Post - Hauseigentümer lehnen Verstaatlichung von Wohneigentum strikt ab, Rheinische Post - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU): Staat muss Regulierung aus Corona-Krise wieder zurückfahren, Rheinische Post - CSU-Generalsekretär Markus Blume betont CSU-Einfluss auf Wahlprogramm der Union, Rheinische Post - Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bundesagrarministerin Julia Klöckner hat vor einem linken Regierungsbündnis gewarnt, Rheinische Post - Kurz vor den Beratungen von Bund und Ländern hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für eine umfassende Öffnung des gesellschaftlichen Lebens im Herbst ausgesprochen, Rheinische Post - Chinas Aufstieg ist nicht unaufhaltsam, Gastbeitrag von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD), HB

