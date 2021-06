Im heutigen Technical Trading zeige ich einen Top-Seasonal Trade auf Weizen, der eine typischerweise schwache Phase hin zur neuen Ernte auszunutzen versucht. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...