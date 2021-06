Für das zweite Quartal erwartet der LED- und Chipindustrieausrüster Auftragseingänge auf dem hohen Niveau des ersten Jahresviertels. Auch für den Rest des Jahres ist nach Unternehmensangaben mit einer starken Kundennachfrage zu rechnen - so lautet die Begründung.



Für das Gesamtjahr stellt der Vorstand nunmehr einen Auftragseingang in einer Bandbreite von 420 bis 460 Mio. Euro in Aussicht. Zuvor hatte AIXTRON noch das obere Ende der Spanne von 340 bis 380 Mio. Euro angepeilt. Auf Umsatzebene werden 400 bis 440 Mio. Euro erwartet, hier stand zuvor das obere Ende der Bandbreite von 320 bis 360 Mio. im Plan. Vom Umsatz sollen nun 20 bis 22 % (zuvor: rund 18%) als Ergebnis vor Zinsen und Steuern übrig bleiben. AIXTRON hatte bereits Ende April seine Prognosen erhöht.



