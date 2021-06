In dieser Halloween-Saison wird es in den führenden Themenparks in Zentralflorida was zu sehen geben. Disney (WKN:855686) kündigte letzte Woche an, dass es am 15. Juni mit dem Verkauf von Eintrittskarten für den Disney After Hours Boo Bash beginnen wird, ein separates Event, das in 23 verschiedenen Nächten in Disney Worlds Magic Kingdom stattfinden wird. Puristen werden argumentieren, dass es hinter der langlaufenden Mickey's Not-So-Scary Halloween Party zurückbleibt, die letztes Jahr abgesagt ...

