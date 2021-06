CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument ODDB JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument ODDB JE00B3DCF752 ATRIUM EUROPE.R.E. EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument GUZ HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument GUZ HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument US8723071036 TCF FINL CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument US8723071036 TCF FINL CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument 75A GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument 5PP GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument EO8 FR0011191766 EOS IMAGING EO -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument EO8 FR0011191766 EOS IMAGING EO -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument N4S NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument N4S NL0000288876 EUROCOMM.PR. CERT.10EO-50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument 33S FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument 33S FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD. CDI 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument AU0000084477 99 TECHNOLOGY LTD. CDI 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument G0M GB00BJVWTM27 GULF MARINE SVCS LS -,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument G0M GB00BJVWTM27 GULF MARINE SVCS LS -,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument FL9 US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument XDH KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument XDH KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument KOU KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument KOU KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument WY52 US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument WY52 US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument FEQ1 ES0165359029 LABORATORIO REIG J.EO 0,5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument FEQ1 ES0165359029 LABORATORIO REIG J.EO 0,5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument 0ZF1 CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument 0ZF1 CA92767A1075 VIREO HEALTH INTL INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument AL4 AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument AL4 AU000000AHY8 ASALEO CARE LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument HUN2 BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument TQG BMG780521008 SANDMARTIN INTL HD-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument AU000000MEY0 MARENICA ENERGY LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument AU000000MEY0 MARENICA ENERGY LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument E35C CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument E35C CA92202K2074 VANGOLD MNG CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 11.06.2021:Das Instrument HHFA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 11.06.2021The instrument HHFA DE000A0S8488 HAMBURG.HAFEN LOG.A-SP NA EQUITY is traded cum capital adjustment on 10.06.2021 and ex capital adjustment on 11.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument CA31189E1079 FASTTASK TECHNOLOGIES I. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument CA31189E1079 FASTTASK TECHNOLOGIES I. EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 10.06.2021:Das Instrument JCA FR0000053324 CIE DES ALPES (CDA) EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 10.06.2021The instrument JCA FR0000053324 CIE DES ALPES (CDA) EQUITY is traded ex capital adjustment on 10.06.2021