The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2021ISIN NameDE000A3H23T1 BRENNTAG SE NA O.N. NEUEUSP19157AR03 TELECOM ARG. 16/21 REGSDE000HLB1CK8 LB.HESS.THR. IHS 16/26CA110709FM93 BRIT. COL.PROV. 2021 MTNCA13509PFJ71 CDA HSG TRUST 16/21XS0791007734 COMP.DE ST.-GOBAIN 12/21US9128284T44 US TREASURY 2021US512807AR99 LAM RESEARCH 16/21US500769GZ11 K.F.W.ANL.V.16/2021 DLUS91324PDH29 UNITEDHEALTH GRP 18/21FR0013342615 SFIL 18/21 MTNUSU00292AB56 ABB TREAS.CENT.11/21 REGSDE000A1ELUD7 BRANDENBURG LSA 11/21XS1107552959 AIGUES DE BAR.FIN. 14/21XS1836357357 VINGROUP JSC 18/23 CVDE000A2LQ4C8 COLOGNEO III ANL 18/21US62854AAM62 MYLAN II 17/21US91324PDG46 UNITEDHEALTH GRP 18/21FLRUS298785HC34 EIB EUR.INV.BK 16/21XS1405781342 OMAN 16/21 REGSUS156700AR77 LUMEN TECH. 2021 S.SXS1626023904 INTER-AMER.DEV.BK 17/21US44891CAH60 HYUNDAI CAP.A. 16/21 MTNUS87165BAC72 SYNCHRONY FIN. 14/21XS1734547919 VOLKSWAGEN BK. MTN 17/21XS1489206307 WORLD BK 16/21 MTNUS871829BA42 SYSCO 16/21DE000DK0ER45 DEKA MTN SERIE 7453US444454AA09 HUGHES SAT.SYST. 12/21