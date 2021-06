DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

China wird seine Geldpolitik angesichts einer guten Wirtschaftsentwicklung stabil halten. Die Inflation sei nach Einschätzung der Regierung unter Kontrolle, sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang. Die Verbraucherinflation dürfte dieses Jahr unter 2 Prozent liegen. Peking hatte früher im Jahr eine Teuerung von unter 3 Prozent für 2021 in Aussicht gestellt. China hatte diese Woche einen Anstieg des Erzeugerpreisindexes im Mai um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gemeldet, das war der kräftigste Anstieg seit fast 13 Jahren. Viele Ökonomen sind der Meinung, dass der schnelle Anstieg der Fabrikpreise, wenn er sich fortsetzt, an die Verbraucher weitergegeben werden und die Inflation antreiben würde. Yi zufolge ist der kurzfristige Anstieg der globalen Inflation in diesem Jahr mittlerweile eine Tatsache. Die Behörden sollten die Risiken von Preisänderungen nicht unterschätzen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+4,2% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+3,0% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 370.000 zuvor: 385.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 4.223,25 -0,01% Nasdaq-100-Indikation 13.819,50 +0,05% Nikkei-225 28.954,06 +0,32% Hang-Seng-Index 28.789,09 +0,16% Kospi 3.229,03 +0,40% Shanghai-Composite 3.607,27 +0,44% S&P/ASX 200 7.306,90 +0,50%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlicher - In einer Gegenbewegung auf die zuletzt überwiegenden moderaten Abgaben geht es leicht nach oben. Den Anlegern fehlen neue Impulse. Diese könnten später am Tag aus den USA kommen in Gestalt der US-Verbraucherpreise im Mai, nachdem das Thema Inflation in den vergangenen Wochen der maßgebliche Treiber an den Börsen war, angesichts der damit verbundenen mutmaßlichen Folgen für die Geldpolitik. In Schanghai sorgt ein Börsenneuling für Furore und hebt die Stimmung für Aktien aus dem Sektor erneuerbare Energien allgemein. China Three Gorges Renewables machen an ihrem ersten Börsentag einen Satz um 44 Prozent nach oben. Der Kurs des Solarmodulherstellers Longi Green Energy Technology gewinnt 7,4 Prozent, das Papier des Batterieherstellers für Elektrofahrzeuge Contemporary Amperex Technology springt um rund 7 Prozent. In Seoul berichten Händler von Kursgewinnen bei Aktien aus dem Reisesektor, getrieben von Hoffnungen auf weitere Lockerungen der Beschränkungen, weil die Impfkampagne gegen Covid-19 Fahrt aufnimmt. Mando verbilligen sich dagegen um 8,9 Prozent, nachdem der Autozulieferer angekündigt hat, sein Geschäft mit Fahrassistenzsystemen abzuspalten.

US-NACHBÖRSE

Gamestop gaben um 5,2 Prozent nach. Die Aktie hatte insbesondere in den ersten Wochen des Jahres für Schlagzeilen gesorgt mit erratischen Kursbewegungen, zumeist nach oben. Dahinter hatten Privatanleger gestanden, die sich über soziale Medien und Plattformen einen Krieg mit Hedgefonds geliefert hatten, die auf einen sinkenden Gamestop-Kurs gewettet hatten. Gamestop legte mit den Quartalszahlen nun offen, dass die Wertpapieraufsicht das Unternehmen zur Zusammenarbeit aufgerufen hat bei der Ermittlung der Hintergründe für die extreme Volatilität der Aktie in den vergangenen Wochen. Zudem deutete Gamestop an, nicht das einzige Unternehmen zu sein, bei dem Untersuchungen angestellt würden. Darauf gerieten auch andere sogenannte Meme-Aktien unter Druck, wie etwa AMC Entertainment (-4,0%), Blackberry (-1,1%), Koss (-3,1%) und Nokia (-0,7%). Greif verteuerten sich dagegen um gut 4 Prozent, nachdem der Hersteller von Verpackungen in seinem Quartalsbericht höhere Umsätze als erwartet und einen zum Vorjahr gestiegenen Gewinn gezeigt hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.447,14 -0,44 -152,68 12,55 S&P-500 4.219,55 -0,18 -7,71 12,34 Nasdaq-Comp. 13.911,75 -0,09 -13,16 7,94 Nasdaq-100 13.814,94 0,03 4,08 7,19 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 940 Mio 939 Mio Gewinner 1.572 2.112 Verlierer 1.751 1.190 unverändert 162 171

Etwas leichter - Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Mai am Donnerstag. Eine hohe Inflation dürfte die Spekulationen über eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank wieder anheizen. Für UPS ging es um 4,2 Prozent abwärts. Der Logistikkonzern will mittelfristig den Umsatz ankurbeln und deshalb zunächst stark investieren. Merck & Co (+2,3%) hat mit der US-Regierung eine 1,2 Milliarden Dollar schwere Liefervereinbarung über sein Covid-Mittel Molnupiravir geschlossen. Uipath verloren 9,6 Prozent, nachdem der Robotic-Automatisierer mit seinen Quartalszahlen zwar die Prognosen der Analysten übertraf, aber auch eine frühere Teilaufhebung der Haltefrist für seine Aktien angekündigt hatte. Der Nahrungsmittelhersteller Campbell (-6,5%) senkte nach einem schwachen dritten Geschäftsquartal den Ausblick für das Gesamtjahr. Die Aktie des Finanz-Startups Marqeta wurde zu einem Ausgabepreis von 27 Dollar in den Handel aufgenommen. Der erste Kurs lag bei 32,50 Dollar. Zu Handelsschluss notierte die Aktie bei 30,52 Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,15 2,8 5 Jahre 0,75 -2,6 0,77 38,6 7 Jahre 1,16 -5,6 1,21 50,7 10 Jahre 1,49 -5,5 1,54 56,9 30 Jahre 2,17 -5,0 2,22 52,1

Am Anleihemarkt setzte sich der Rückgang der Renditen dynamisch fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 5,5 Basispunkte auf 1,49 Prozent. Hintergrund seien weiter nachlassenden Inflationssorgen, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:36 % YTD EUR/USD 1,2166 -0,1% 1,2179 1,2181 -0,4% EUR/JPY 133,28 -0,2% 133,51 133,32 +5,7% EUR/GBP 0,8622 -0,1% 0,8628 0,8593 -3,5% GBP/USD 1,4112 -0,0% 1,4115 1,4175 +3,2% USD/JPY 109,54 -0,1% 109,62 109,45 +6,1% USD/KRW 1114,83 -0,1% 1115,41 1113,49 +2,7% USD/CNY 6,3844 -0,0% 6,3875 6,3927 -2,2% USD/CNH 6,3803 -0,1% 6,3884 6,3924 -1,9% USD/HKD 7,7595 -0,0% 7,7599 7,7592 +0,1% AUD/USD 0,7737 +0,1% 0,7732 0,7748 +0,5% NZD/USD 0,7187 +0,1% 0,7178 0,7205 +0,0% Bitcoin BTC/USD 36.806,00 +0,4% 36.658,50 34.277,50 +26,7%

Der Dollar-Index notierte 0,1 Prozent höher. Den nächsten Impuls dürften die US-Verbraucherpreise für Mai setzen, hieß es. Der Euro dürfte vor der Sitzung der US-Notenbank am 16. Juni zwar weiterhin in einer engen Spanne zum Dollar gehandelt werden, so die Commerzbank, die EZB-Sitzung am Donnerstag könnte der Gemeinschaftswährung aber ebenfalls einen Impuls liefern.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,47 69,96 -0,7% -0,49 +43,2% Brent/ICE 71,65 72,22 -0,8% -0,57 +39,8%

Die Ölpreise gaben etwas nach. Die US-Rohöllagerbestände verringerten sich in der vergangenen Woche zwar deutlich, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet. Die Benzinbestände stiegen jedoch.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.884,20 1.888,58 -0,2% -4,38 -0,7% Silber (Spot) 27,66 27,78 -0,4% -0,12 +4,8% Platin (Spot) 1.141,50 1.153,53 -1,0% -12,03 +6,6% Kupfer-Future 4,50 4,53 -0,7% -0,03 +27,6%

Der Goldpreis gab mit dem etwas festeren Dollar leicht nach.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

Die USA wollen Medienberichten zufolge 500 Millionen Corona-Impfdosen von Biontech/Pfizer kaufen, um sie anderen Ländern zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben der "New York Times" werden die USA die Impfdosen von Pfizer/Biontech zum Selbstkostenpreis kaufen. Die ersten 200 Millionen Dosen sollen demnach noch in diesem Jahr und die restlichen 300 Millionen im kommenden Jahr ausgeliefert werden. Der Zeitung zufolge will Biden die Spende gemeinsam mit Pfizer-Chef Albert Bourla verkünden.

KOLUMBIEN

In Kolumbien haben erneut tausende Menschen gegen Präsident Ivan Duque protestiert. Die Demonstrierenden in einer ganzen Reihe von Städten forderten vor allem das Ende von Polizeigewalt und eine unterstützende öffentliche Politik, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu begegnen.

MAYNMAR

Myanmars entmachtete De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi ist wegen Korruption angeklagt worden. Die Anti-Korruptionskommission habe Beweise dafür gefunden, dass Suu Kyi "Korruption unter Ausnutzung ihre Amtes" begangen habe, berichtete die staatsnahe Zeitung Global New Light of Myanmar.

PERU

Drei Tage nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru ist deren Ausgang weiterhin nicht sicher. Der linksgerichtete Bewerber Pedro Castillo lag am Mittwochabend (Ortszeit) nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen mit 50,2 Prozent knapp in Führung und erklärte sich zum Gewinner. Seine rechtspopulistische Rivalin Keiko Fujimori beantragte allerdings die Annullierung von rund 200.000 abgegebenen Stimmen, was den Wahlausgang beeinflussen könnte.

USA/CHINA

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seiner Behörde offiziell angeordnet, sich stärker auf China zu konzentrieren. Die Details der internen Anordnung an das Verteidigungsministerium blieben geheim.

USA/GROßBRITANNIEN

US-Präsident Joe Biden und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson bereiten eine Neuauflage der Atlantik-Charta von 1941 vor. "Vor 80 Jahren standen der US-Präsident und der britische Premierminister zusammen und versprachen eine bessere Zukunft. Heute tun wir dasselbe", erklärte Johnson mit Blick auf das Treffen mit Biden. Eine enge Zusammenarbeit zwischen London und Washington sei "entscheidend für die Zukunft der Stabilität und des Wohlstandes der Welt".

USA/NICARAGUA

Angesichts des Vorgehens der nicaraguanischen Behörden gegen Oppositionspolitiker haben die USA Sanktionen gegen Persönlichkeiten aus dem Umfeld von Präsident Daniel Ortega angekündigt.

ÖL-PIPELINE KEYSTONE

Der kanadische Konzern TC Energy hat auf Druck der USA den Bau der umstrittenen Öl-Pipeline Keystone XL eingestellt. TC Energy will sich mit den Aufsichtsbehörden, indigenen Gruppen und anderen Interessengruppen abstimmen "um seine ökologischen und regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen". Keystone XL sollte ab 2023 täglich rund 830.000 Barrel Rohöl aus Teersandvorkommen in Alberta zu Raffinerien im US-Bundesstaat Texas befördern.

JBS

Die US-Tochter des brasilianischen Fleischverarbeiters JBS hat nach einem Hackerangriff umgerechnet 11 Millionen Dollar Lösegeld gezahlt.

