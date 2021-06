ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Societe Generale von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 32 Euro angehoben. Die Aktie der französischen Bank sei einer der wenigen Branchentitel mit einem immer noch deutlichen Aufwertungspotenzial, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit seien schwache Ergebnisse und eine niedrige Kapitalisierung Hemmschuhe für die Aktie gewesen. Doch hier sehe er nun einen Wendepunkt gekommen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / 03:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130809

