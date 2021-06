Die Historie dieses Spezialisten für den Informationsaustausch zwischen unterschiedlichen Geräten, Sensoren, Anlagen und Softwarelösungen in automatisierten Abläufen ist weniger erfreulich. Jetzt bessert sich die Lage. Dahinter steckt zum einen der kommende zyklische Aufschwung sowie die Etablierung von 5G (Edge-Connectivity für das Umrüsten "alter" Maschinen und Anlagen) und zum anderen ein gestern vermeldeter Großauftrag, der es in sich hat. Die Tochter Globalmatix steht für Diagnose, Datenlogging und Unfallerkennung sowie die automatisierte Schadenanalyse. Dieses Geschäft ist hochinteressant für Autovermietungen und große Unternehmensflotten und am Ende auch ausbaubar bis in den privaten Bereich. Echte Konkurrenz gibt es nicht. Der Auftrag der Schweizer MSS AG ist sicherlich als Türöffner zu verstehen. Der lange Chart seit 2013 ist für Charttechniker eine Augenweide!



