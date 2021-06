Der Handel mit Gebrauchtwagen brummt. In Finnland gibt dieses Unternehmen den Ton an. Eine Chance für Anleger.Was für ein Börsendebüt: Die Aktie der Auto1 Group schnellte im Februar am ersten Handelstag um satte 45 Prozent nach oben. Daraus resultierte eine Marktkapitalisierung von satten zwölf Milliarden Euro. Das Unternehmen, mittlerweile Teil des MDAX, glänzt mit starken Wachstumsraten. Allerdings liegt die Profitabilität in weiter Ferne. Ganz anders bei einem aufstrebenden Konkurrenten der Auto1 ...

