LONDON (dpa-AFX) - Das Telekom-Unternehmen Altice UK steigt in großem Stil beim britischen Telekommunikationskonzern BT Group ein. Altice UK habe 1,2 Milliarden BT-Group-Aktien erworben, die 12,1 Prozent des Aktienkapitals entsprechen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in London mit. Die Deutsche Telekom , die seit dem Verkauf des britischen Mobilfunkgeschäfts durch ein Tauschgeschäft mit knapp 12,1 Prozent größter Anteilseigner von BT war, muss sich damit auf einen neuen Großaktionär an ihrer Seite einstellen.

Altice UK betonte, Vertrauen in Management, Verwaltungsrat und die Strategie der BT Group zu haben. Der neue Großaktionär habe nicht die Absicht, ein Übernahmeangebot für BT vorzulegen. Nach Überzeugung von Altice UK sei die BT Group in der Lage, die Pläne der britischen Regierung umzusetzen und den landesweiten Ausbau eines gigabitfähigen Breitbandnetzes voranzutreiben./ngu/stw/fba