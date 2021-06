Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während sich der Gesamtmarkt für EUR Corporate Bonds im laufenden Jahr rückläufig entwickelt, erreichte die Emission von Hybridanleihen in den ersten fünf Monaten einen neuen Spitzenwert, so die Analysten der Helaba.Immer mehr Unternehmen würden das Nachrang-Instrument für ein probates Mittel halten, um die Eigenkapitalbasis vergleichsweise kostengünstig zu stärken. Insbesondere Versorger, Öl- und Telekommunikationsunternehmen seien erneut stark engagiert gewesen. Grüne Finanzierungen seien hier inzwischen so beliebt wie in keinem anderen Kapitalmarktsegment. Knapp ein Drittel der Titel seien im laufenden Jahr mit einer Nachhaltigkeitskomponente ausgestattet worden. Darunter habe sich zum ersten Mal auch eine Anleihe aus dem Bausektor befunden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...