Derzeit läuft bei Defiance Silver eine Kapitalerhöhung. In Folge dessen hat der Kurs leicht nachgegeben und bietet Anlegern die Chance, günstig in den aussichtsreichen Silberwert einzusteigen. Das zeigt auch der Blick auf den Chart.

Defiance Silver: Großes Investoren-Interesse an Finanzierung

Kapitalerhöhungen mag der Markt nicht. Doch im Bereich der Explorer ist das die Normalität, denn hier handelt es sich um Risiko-Kapital. Die Firmen müssen in der Regel alle 2 bis 3 Jahre neues Kapital einsammeln, um ihre Projekte voranzutreiben. Nicht anders läuft es nun auch bei Defiance Silver (0,93 CAD | 0,64 Euro; CA2447672080). Die Kanadier entwickeln zwei Projekte in Mexiko und haben im Mai eine sogenannte Bought-Deal-Finanzierung zum Preis von 0,90 CAD je Aktie angekündigt (siehe hier). Dabei garantiert die begleitende Bank die Platzierung der Aktien, das frische Kapital ist dem Unternehmen also sicher.

Defiance Silver: Konsolidierung bietet Chancen

Wie üblich hat der Kurs, der schon die ein Dollar ...

