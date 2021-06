- Gilbert, ich kenne das Unternehmen kaum, kannst du es uns kurz vorstellen? - Ihr hattet in den letzten Monaten eine sehr gute Aktienperformance, was waren die Gründe dafür? - In eurer Präsentation steht, das in diesem Projekt über 600 historische Bohrlöcher gebohrt wurden. Habt ihr diese Bohrergebnisse? - Habt ihr Zugang zu den alten Bohrkernen? - Was ist die Strategie des Unternehmens? Geht ihr eher auf ein Open-Pit-Szenario zu oder wollt ihr mit nach den hochgradigen Adern suchen? - Wie groß ist das aktuelle Bohrprogramm? - Wird am Ende des Programms eine Ressourcenschätzung stehen? - Wie hoch ist der Barbestand derzeit und wie wollt ihr die ganze Exploration finanzieren? - Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten News, die wir von euch in den nächsten 6 Monaten erwarten können? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 1. Juni 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Wir haben für dieses Interview keine Vergütung erhalten. Kurs auf Ihr Joachim Brunner