Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will die US-Regierung übereinstimmenden Medienberichten zufolge 500 Millionen Impfdosen erwerben und sie an andere Länder spenden. Das Weiße Haus habe sich entsprechend mit den Pharmakonzernen Pfizer und BioNTech geeinigt, berichtete am Mittwoch unter anderem die "Washington Post" unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen.Den Berichten zufolge dürfte US-Präsident Joe Biden das Vorhaben vor oder beim G7-Gipfel im südwestenglischen Cornwall verkünden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...