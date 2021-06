GameStop: Neue Hoffnung für den Meme-Stock-Vorreiter?

Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte sich kaum jemand an den Aktienmärkten für GameStop (WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099) interessiert. Höchstens ein paar Hardcore-Shortseller. Doch nun sind Ereignisse wie die Zahlenbekanntgabe der Einzelhandelskette für Videospiele ein Börsen-Großereignis. Am Mittwochabend war es wieder einmal so weit.

Die Nummer eins unter den Meme Stocks

Dabei hat sich GameStop an die Spitze einer Bewegung gesetzt. Begonnen hatte alles damit, dass sich einige Reddit-User aufmachten, der Hedgefonds-Branche und vor allem den Shortsellern unter ihnen eins auszuwischen. Inzwischen ist GameStop der bekannteste Vertreter unter den sogenannten Meme Stocks.

Es handelt es sich dabei um Aktien, deren hohe Bewertungen nicht notwendigerweise Ausdruck eines starken Geschäfts mit hohen Gewinnen und Umsätzen sind, sondern sich eher aus Übertreibungen und einem Social-Media-Hype ergeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...